Члены Христианско-демократического союза в Баден-Вюртемберге проиграли "Зеленым".

Христианско-демократический союз уступил на выборах в двух федеральных землях Германии. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов Forschungsgruppe Wahlen.

ХДС, лидером которой является канцлер Германии Ангела Меркель, показала худшие результаты в истории в выборах в парламенты Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Так, в региональный парламент Баден-Вюртемберга ХДС набрал 24,1% голосов, а на голосовании в Рейнланд-Пфальце — 27,5%.

Члены Христианско-демократического союза в Баден-Вюртемберге проиграли "Зеленым" — они набрали 32,7% голосов. В Рейнланд-Пфальце победу одержала Социал-демократическая партия Германии с 35,7% голосов.

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Видео: YouTube / phoenix