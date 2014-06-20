В Германии увеличат производственные мощности в стране.

ФРГ хочет с 2022 года перестать зависеть от импорта вакцин от COVID-19. Об этом журналистам местной редакционной группы Funke сообщил уполномоченный представитель правительства по вопросам вакцинации Кристоф Крупп. Чиновник уточнил, что Германия намерена увеличить производственные мощности иностранных препаратов для профилактики COVID-19 на территории своей страны. К маю специалисты создадут рабочую группу, которая создаст концепцию на работу по данному предложению до 2022 года.

Цель - добиться надежного снабжения Германии при помощи собственных производственных мощностей. Кристов Крупп, представитель правительства ФРГ

Эксперт добавил, что производить свою продукцию на территории ФРГ намерены не только немецкие предприятия Biontech и Curevac. Он уточнил, что работать в Германии также намерены Johnson & Johnson и Astrazeneca.

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