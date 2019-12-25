При этом федеральные земли могут сами смягчать ограничения.

В Германии продлили карантин до 28 марта. Об этом на пресс-конференции сообщила канцлер ФРГ. Чиновница отметила, что правительство даст возможность федеральным землям самостоятельно принимать решения о послаблениях режима. Ангела Меркель заметила, что сейчас общество намного больше знает о коронавирусе, чем то, что знало во время первой волны распространения инфекции.

Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад...Весна в 2021 году будет другой, нежели в 2020 году. Ангела Меркель, канцлер Германии

Меркель заметила, что в качестве первого шага по ослаблению карантина в стране с 8 марта откроются книжные и цветочные магазины, салоны красоты, автошколы, садоводческие рынки.Также будут смягчаться социальные контакты. В квартирах смогут встречаться группы до пяти человек из двух разных домохозяйств. При этом дети до 14 лет не будут входить в счет.

Меркель заявила, что в Германии не забывают о вкладе Горбачева в объединение страны.

Фото: YouTube/phoenix