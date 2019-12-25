Меркель заявила о согласии лидеров ЕС ввести сертификаты о вакцинации

Канцлер ФРГ выступила с заявлением по итогу работы на первом дне саммита ЕС.

Канцлер германии Ангела Меркель заявила о согласии лидеров Евросоюза ввести сертификаты о вакцинации для тех граждан, которые поставили себе прививку от коронавируса. Об этом чиновница сообщила по результатом первого дня саммита ЕС.

Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то подобное...Таким образом, станут возможны поездки внутри ЕС, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

В Германии подчеркнули, что на проработку технических и правовых вопросов у Евросоюза уйдет около трех месяцев. Ранее Еврокомиссия заявила, что планируется создать систему электронных документов. Однако на территории ФРГ уже приняли решение ввести у себя национальный сертификат вакцинированных. Далее аналогичные документы будут внедряться и в другие страны Евросоюза. После этого ЕК сделает сертификаты совместимыми.

Саммит ЕС не принял решений об использовании сертификатов о вакцинации.

Фото: phoenix