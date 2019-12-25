На принятие решения у ЕС уйдет не менее трех месяцев.

Саммит ЕС не принял решений об использовании сертификатов о вакцинации. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга с журналистами, который прошел по итогам первого дня Совета ЕС. По данным чиновницы, саммит не принял никаких практических постановлений о введении и использовании "зеленых сертификатов" для вакцинировавшихся граждан. По мнению Ляйен, на решение вопроса потребуется не менее трех месяцев.

Нам нужно еще как минимум три месяца для обработки всей технической информации, которую необходимо согласовать, для создания и использования подобных паспортов. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Также глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что на данный момент ЕС не понимает, как можно будет использовать сертификат о вакцинации, а также, как будет обеспечиваться их взаимное признание странами союза.

Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в "Большую семерку".

Фото: European Comission