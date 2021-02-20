Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в "Большую семерку"

Джен Псаки заявила, что решение о приглашении России на саммит G7 должно приниматься совместно с партнерами.

Американский президент Джо Байден не поддержал идею Дональда Трампа пригласить Россию в "Большую семерку". Об этом журналистам информационного агентства "Рейтер" сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Чиновница отметила, что решение о приглашении Москвы к участию в данном формате должно приниматься всеми партнерами мероприятия.

Очевидно, что приглашение будет сделано в сотрудничестве с нашими партнерами по G7 Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница рассказала, что администрация Байдена не будет приглашать Россию присоединиться к саммиту G7.

Напомним, что формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7. Это произошло после воссоединения России с Крымом. Тогда участники саммита решили собраться без Москвы в Брюсселе, а не ехать на очередной саммит в Сочи. Трамп на посту президента говорил о том, что присутствия РФ на встрече требует здравый смысл. Он также перенес очередную встречу с лета на сентябрь, отметив, что планирует пригласить к формату несколько стран. Мероприятие так и не состоялось.

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Видео: The White House

Звук: YT / Factbase Videos