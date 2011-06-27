США по-прежнему считают "Северный поток-2" плохой сделкой, заявили в Белом доме

Псаки подчеркнула, что это вступает в противоречие с провозглашаемыми Европой ценностями.

США по-прежнему считают "Северный поток-2" плохой сделкой. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По её словам, строительство газопровода делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед РФ, что чревато российскими манипуляцими. Псаки подчеркнула, что это вступает в противоречие с провозглашаемыми Европой ценностями в сфере энергетики и безопасности.

Она вновь заявила, что Штаты по-прежнему следят за ходом строительства "Северного потока-2". После они будут "решать вопрос о применимости санкций".

Ранее в США заявили, что оставляют за собой право ответить на ракетную атаку в Ираке.

Видео: YouTube / Fox News