Чиновник некорректно себя повел по отношению к сотруднице издания Politico.

Заместителя пресс-секретаря Белого дома временно отстранили от работы за хамство. Об этом рассказала Джен Псаки в своем Twitter-аккаунте. Они уточнила, что речь идет о помощнике Ти Джей Дакло. Он подвергся дисциплинарному взысканию после неподобающего поведения в отношении корреспондентки из газеты Politico Тары Палмери.

Кроме того, он больше не будет работать ни с какими репортерами Politico после возвращения Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Известно, что Дакло отстранен от работы на неделю с согласия главы аппарата сотрудников новой администрации Вашингтона Рона Клайна. При этом провинившемуся не сохранят содержание. Она напомнила, что Дакло извинился перед Палмери и направил ей личное послание с сожалением о произошедшем. Ранее в СМИ появились данные о том, что Палмери готовит материал о взаимоотношениях Дакло с журналисткой портала Axios Алекси Маккэммонд. Герой истории потребовал автора отказаться от публикации. Он заявил Палмер, что уничтожит ее. Чиновник имел в виду ее деловую репутацию.

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