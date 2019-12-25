Джен Псаки рассказала о беспокойстве США поведением РФ и Китая.

США обвинили Россию в использовании вакцины для дипломатических целей. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщила пресс-секретарь новой администрации Белого дома Джен Псаки. По мнению чиновницы, Москва и Пекин используют собственные успехи в разработки препаратов от COVID-19 для укрепления влияния на международной арене. По данной теме спикер пообещала проконсультироваться с членами Совета безопасности.

Джо Байден обсуждает вопрос вакцин со многими лидерами, президент намерен вернуть США центральное место на мировой арене...Мы с обеспокоенностью следим за попытками Москвы и Пекина Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме заметили, что Россия и Китай используют свою помощь в вакцинации населения других стран ради того, чтобы заставить государства "вести себя как они". По словам Псаки, такое поведение нарушает область прав человека и свободы СМИ. Она добавила, что Вашингтон не будет мириться с таким неприемлемым поведением.

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