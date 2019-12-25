Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше ряда других лидеров

Американский лидер еще не успел позвонить китайскому председателю Си Цзиньпину.

Джен Псаки объяснила, почему Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину раньше ряда других мировых лидеров. Об этом американский пресс-секретарь администрации Белого дома рассказала журналистам во время брифинга. Известно, что президент США еще не общался с председателем Китая Си Цзиньпином. По словам Псаки, так как политик вступил в должность только две недели назад, он еще не успел связаться с каждым лидером. СМИ отметили, что Россия не является партнером Вашингтона, но Байден счел нужным переговорить с ее главой.

Определенно не является….Но эта беседа отчасти имела место, потому что ... приближалось истечение срока действия ДСНВ…но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам .... в Азии и Европе Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 26 января.

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Фото: Белый дом