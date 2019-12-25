Джен Псаки рассказала о том, может ли Вашингтон вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий.

Раскрыта позиция Байдена по ядерной сделке с Ираном. Об этом журналистам в Белом доме рассказала пресс-секретарь Джен Псаки.

В целом его позиция осталась в точности такой, какой она и была: если Иран в полной мере выполняет свои обязательства в рамках СВПД, США будут делать то же самое, а потом будут использовать это как платформу для создания более широкого и прочного соглашения Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что договор Совместного всеобъемлющего плана действий был заключен летом 2015 года между Ираном и шестью посредниками. В список этих стран попали Великобритания, Китай, Франция, Германия, США и Россия. В январе 2020 года Тегеран отказался от выполнения обязательств по договору, так как в мае 2018 года Дональд Трамп также заявил об одностороннем выходе из сделки. В тот период Америка возобновила иранские санкции.

В Белом доме перепутали летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине.

Фото: Белый дом