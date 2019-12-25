Американский президент рассказал о новой внешней политике страны.

Джо Байден назвал главного конкурента США. Об этом американский президент заявил журналистам во время пресс-конференции в Государственном департаменте. Глава Белого дома выступил с программной речью по национальной внешней политике. По мнению спикера, основным соперником Вашингтона на данный момент является Китай.

Джо Байден уточнил, что США сталкиваются с "надвигающимся авторитаризмом",а также растущими амбициями со стороны Пекина. Он отметил, что Вашингтон готов к сотрудничеству с КНР, если это будет соответствовать национальным интересам государства.

Все шаги, которые были предприняты предыдущей администрацией, в настоящее время пересматриваются с точки зрения нашего подхода к национальной безопасности Джен Псаки, пресс-секретарь администрации Байдена

Сейчас, по мнению главы США, китайская сторона уличена в экономических нарушениях. Под возможный пересмотр попала торговая сделка США и КНР, которую заключил предшественник Байдена Дональд Трамп.

Байден впервые лично прокомментировал ситуацию с Навальным.

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