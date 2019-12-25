Байден впервые лично прокомментировал ситуацию с Навальным

Американский президент призвал Москву освободить оппозиционера.

Джо Байден впервые лично прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом американский лидер сообщил во время выступления в Государственном департаменте. Лидер США призвал Россию к немедленному освобождению фигуранта дела "Ив Роше". Он уточнил, что сделать это нужно без выдвижения предварительных условий.

Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию Джо Байден, президент США

По словам политика, сложившаяся ситуация с российским оппозиционером вызывает как у Вашингтона, так и у западных стран серьезное беспокойство. Ранее 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Фигуранта расследования приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Оппозиционер будет в заключении 2 года и 8 месяцев, так как ему зачлось то время, пока он находился под домашним арестом во время проведения следствия.

Байден заявил, что члены его семьи не будут вовлечены в государственные дела.

Фото: Pixabay.com