Специалисты ВОЗ изучают в Ухане происхождение коронавируса

Они прибыли в Китай 14 января и две недели провели на карантине.

Члены делегации ВОЗ, находящиеся в китайском Ухане с целью изучения происхождения коронавируса, продуктивно взаимодействуют с китайскими специалистами. Об этом на брифинге заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Визиты, которые они проводят, обеспечивают получение детальной информации. Мария ван Керкхове, эксперт ВОЗ

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения коронавируса 14 января. Две недели они находились на карантине, во время которого проводили консультации по видео с китайскими коллегами. ВОЗ уже множество раз заявляла, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань.

ВОЗ: число новых случаев коронавируса в мире снижается третью неделю подряд.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)