ВОЗ: число новых случаев коронавируса в мире снижается третью неделю подряд

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал это "обнадеживающей новостью".

Количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд. Об этом на брифинге в Женеве заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Это обнадеживающая новость, которая показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей. Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ

Гебрейесус также отметил, что важно и дальше соблюдать все профилактические меры коронавируса, так как это "спасает жизни".

Ранее ВОЗ призвала Британию отказаться от массовой вакцинации и поделиться препаратом со всеми.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)