ВОЗ призвала Британию отказаться от массовой вакцинации и поделиться препаратом со всеми

Маргарет Харрис назвала нецелесообразным вакцинировать население только одной страны.

Всемирная организация здравоохранения призвала Великобританию отказаться от массовой вакцинации и поделиться препаратом со всеми. Об этом в интервью журналистам BBC сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. По мнению эксперта, Лондону, как и другим странам, на начальном этапе не следует гнаться за быстрой вакцинацией всего населения. Она считает, что следует ограничиться прививками только наиболее уязвимым категориям граждан. Остальные дозы препарат лучше всего направить в другие страны, чтобы как можно больше людей получили доступ к вакцине. Такое решение Харрис назвала правильным с моральной и экономической точки зрения.

Мы обращаемся к жителям Великобритании: "Вы можете подождать". Мы считаем, что странам, которые провакцинируют работников сферы здравоохранения и людей, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом, нужно гарантировать доступ к препарату для других Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ

Харрис напомнила, что опубликовано немало доказательств того, что нецелесообразно провакцинировать только население своей страны, а после "сидеть и говорить, что все прекрасно". По мнению ВОЗ, страны связаны друг с другом, так как все люди живут на одной планете.

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