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ВОЗ оценила риски повторного заражения коронавирусом

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Маргарет Харрис прокомментировала сообщения о повторном заражении COVID-19 в Гонконге.

Всемирная организация здравоохранения оценила риски повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Маргарет Харрис. По словам эксперта, в ВОЗ уже поступала информация о подобных "повторных" случаях инфицирования COVID-19. иногда тесты показывали то отсутствие, то наличие коронавируса в организме пациента.

Неясно, это проблема с тестированием или же люди действительно заболевают вторично

Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ

Медик отметила, что повторные заражения могут происходить, но очень редко. Сейчас эксперты исследуют возможности антител в организме переболевших инфекцией.

ВОЗ не исключает возможности повторного заражения коронавирусом.

Видео: YouTube / CGTN

 
Теги: воз, маргарет харрис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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