ВОЗ оценила риски повторного заражения коронавирусом

Маргарет Харрис прокомментировала сообщения о повторном заражении COVID-19 в Гонконге.

Всемирная организация здравоохранения оценила риски повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Маргарет Харрис. По словам эксперта, в ВОЗ уже поступала информация о подобных "повторных" случаях инфицирования COVID-19. иногда тесты показывали то отсутствие, то наличие коронавируса в организме пациента.

Неясно, это проблема с тестированием или же люди действительно заболевают вторично Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ

Медик отметила, что повторные заражения могут происходить, но очень редко. Сейчас эксперты исследуют возможности антител в организме переболевших инфекцией.

ВОЗ не исключает возможности повторного заражения коронавирусом.

Видео: YouTube / CGTN