Содержание антител в организме пациента оказалось слишком низким.

Стало известно о первом случае повторного заражения COVID-19. Об этом сообщила телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на исследователей из гонконгского университета (HKU).

Специалисты отметили, что 33-летний работник IT-сферы болел коронавирусом в апреле. Совсем недавно он вернулся из Испании и сдал положительный тест. Изначально медики сомневались, что мужчина мог заболеть второй раз. Но специалисты HKU провели исследование и выявили, что штаммы вируса оказались "совершенно разными".

Напомним, что первая вспышка коронавирусной инфекции была зафиксировано в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса во все мире. По последним данным, в мире заразились 23,3 млн человек. Еще 806 тыс. пациентов умерли.

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Видео: YouTube / CGTN