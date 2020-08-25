Работа офиса осуществляется в дистанционном режиме.

Несколько сотрудников минского офиса "Яндекса" покинули город. Об этом сообщил The Bell.

В штате минского "Яндекса" насчитывается порядка 300 сотрудников. Сам офис закрылся вместе с другими компаниями несколько месяцев назад. Это было связано с эпидемией коронавирусной инфекции. Все сотрудники перешли на удаленный режим работы. Несколько дней назад в офис "Яндекса" в Минске пришли люди в масках. Они допросили оставшихся там сотрудников и провели обыски. При этом, правоохранители не объяснили свои действия.

Позднее стало известно, что обыск в "Яндексе" провели лица, которые представились работниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) белорусского МВД. Когда обыск завершили, сотрудников компании не задерживали.

Ранее мы сообщили, что российским гражданам на территории Белоруссии ничего не угрожает.

Видео: TUT.BY новости