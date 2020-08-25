Песков: россиянам в Белоруссии ничего не угрожает

Российские власти внимательно следят за соблюдением интересов российского бизнеса в соседней стране.

В Кремле заверили, что российским гражданам на территории Белоруссии ничего не угрожает. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заверил, что власти ведут постоянный мониторинг ситуации в республике. Они не хотят "сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам нашего бизнеса, создавать какую-то внеконкурентную реальность". Пресс-секретарь президента уточнил, что "это было бы конечно крайне нежелательно". Стоит отметить, что "поводов для этого никаких на сейчас нет".

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победил Александр Лукашенко. Это вызывало волну протестов в республике.

Ранее мы сообщили, что Кремль ответил на версию немецких врачей об отравлении Навального.

Видео: TG / TUT.BY