Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где лечили первые случаи COVID-19

Группа экспертов выясняет происхождение коронавируса.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили больницу в Ухане, где лечили первые случаи COVID-19. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написала одна из участников делегации Марион Купманс. Она уточнила, что специалисты находятся в города для установления источника заражения коронавирусом.

Только вернулись после посещения больницы Jinyintan Hospital, которая специализируется на инфекционных заболеваниях и предназначалась для лечения первых случаев в Ухане. Истории очень похожи на те, что я слышала от наших врачей из отделений интенсивной терапии Марион Купманс, эксперт ВОЗ

Напомним, что международная группа ВОЗ выясняет происхождение инфекции COVID-19. Медики прибыли в Китай еще 14 января, но две недели они находились на карантине. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь рассказал, что сейчас иностранцы активно сотрудничают с китайской стороной.

Китай назвал ложью версию США об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане.

Фото: YouTube/Associated Press