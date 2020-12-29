Группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань

Специалистам придется провести две недели на карантине.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в Ухань. Они займутся поисками следов происхождения коронавирусной инфекции. Центральное телевидение КНР в прямом эфире транслировало кадры приземления самолета с международными специалистами.

Мониторинговый сервис Flightradar24 сообщил, что эксперты летели пассажирским лайнером компании Scoot из Сингапура. Рейс приземлился в аэропорту Уханя в 11:05 по местному времени (06:05 по московскому времени). Согласно действующим в стране правилам прибывшие пройдут 14-дневный карантин.

Напомним, что официальный представитель Пекина в МИД Хуа Чуньин рассказала, что задержка в выдаче разрешения на прибытие международной группы ВОЗ была связана со спецификой процедур в условиях пандемии. Известно, что в состав делегации, посетившей Ухань, вошли представители России, Австралии, Вьетнама, США, Катара, Нидерландов, Японии, Великобритании, Германии, Судана, Кении, Дании.

ВОЗ допустила более тяжелый год пандемии COVID-19.

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