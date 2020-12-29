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ВОЗ допустила более тяжелый год пандемии COVID-19
Сегодня, 7:45
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lesjasap

ВОЗ допустила более тяжелый год пандемии COVID-19

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Майкл Райан рассказал о факторах, влияющих на пиковую активность коронавируса в мире.

Всемирная организация здравоохранения допустила более тяжелый год пандемии COVID-19. Об этом журналистам в рамках прямого эфира сообщил глава программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем

Майкл Райан, директор программы ВОЗ по ЧС

Эксперт рассказал, что в организацию за последние две недели поступили данные, которые вновь указывают на то, что заражение коронавирусом по миру достигло пика. Райан заметил, что особенно в Европе и Северной Америке заболеваемость говорит об "идеальном шторме". Среди факторов, влияющих на рост числа инфицированных в ВОЗ назвали морозы, скопление большого числа людей в общественных местах, а также циркулирующие новые штаммы COVID-19.

ВОЗ: "британский" штамм коронавируса обнаружили 50 странах и районах.

Фото: WHO

Теги: воз, майкл райан, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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