ВОЗ допустила более тяжелый год пандемии COVID-19

Майкл Райан рассказал о факторах, влияющих на пиковую активность коронавируса в мире.

Всемирная организация здравоохранения допустила более тяжелый год пандемии COVID-19. Об этом журналистам в рамках прямого эфира сообщил глава программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем Майкл Райан, директор программы ВОЗ по ЧС

Эксперт рассказал, что в организацию за последние две недели поступили данные, которые вновь указывают на то, что заражение коронавирусом по миру достигло пика. Райан заметил, что особенно в Европе и Северной Америке заболеваемость говорит об "идеальном шторме". Среди факторов, влияющих на рост числа инфицированных в ВОЗ назвали морозы, скопление большого числа людей в общественных местах, а также циркулирующие новые штаммы COVID-19.

ВОЗ: "британский" штамм коронавируса обнаружили 50 странах и районах.

Фото: WHO