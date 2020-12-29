ВОЗ: "британский" штамм коронавируса обнаружили 50 странах и районах

Также распространяется штамм, впервые найденный в ЮАР.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что "британский" штамм коронавируса обнаружили 50 странах и районах. Такое заявление ВОЗ сделало в рамках еженедельного информационного бюллетеня, опубликованного Женевой 13 января.

Со времени первого обнаружения 14 декабря VOC-202012/01 была выявлена в 50 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ...Хорошо известно, что вирусы постоянно изменяются, поэтому возникновение этих новых вариантов было ожидаемым заявление ВОЗ

Эксперты уточнили, что штамм коронавируса, имеющий маркировку 501Y.V2, который впервые был выявлен на территории ЮАР, позже был обнаружен еще в 20 странах в четырех из шести регионов ВОЗ. Специалисты напомнили о важности "усиления возможностей" по диагностике и систематическому изучению последовательности вируса SARS-CoV-2. Они призвали своевременно предоставлять информацию мировому сообществу в вопросе распространения инфекции.

ВОЗ: мир не сможет достичь коллективной иммунизации в 2021 году.

Фото: WHO