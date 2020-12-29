Китай назвал ложью версию США об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

В МИД КНР потребуют от американской стороны предъявить доказательства таких заявлений.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила на заявление заместителя советника президента США Мэтью Поттинджера об утечке коронавируса из лаборатории Уханя. Ее слова приводит "РИА Новости".

Чуньин назвала ложными обвинения американской стороны, о которых сообщило британское издание Daily Mail. По информации источника, Поттинджер уточнил, что речь идет об утечке вируса из секретного Уханьского института вирусологии, который расположен в 11 милях от городского рынка.

Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом, и вопреки ожиданиям все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Хуа Чуньин, официальный представитель МИД КНР

Также Чуньин заявила, что потребует от США предъявить доказательства таких заявлений. Она надеется, что американская сторона выяснит, кто придерживается мнения об утечке коронавируса из лаборатории: администрация президента или лично Поттинджер.

Ранее Трамп назвал "сильно преувеличенным" число случаев коронавируса в США.

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