Боррель призвал ЕС вооружаться, чтобы говорить с Россией и Китаем с позиции силы

Глава МИД Евросоюза считает, что в Москве и Пекине действуют авторитарные режимы.

В Европейском союзе призвали страны-союзники по региональному содружеству вооружаться для того, чтобы говорить с Россией и Китаем с позиции силы. Соответствующее заявление сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель, выступая с речью на территории Великобритании. Иностранный специалист в течение всего своего выступления называл Москву и Пекин "авторитарными режимами" и "империями".

Авторитарные режимы ничто так не уважают, как силу. Давайте постараемся, чтобы мы имели эту силу, когда говорим с ними. Мы также привыкли полагаться на зонтик безопасности со стороны США, но мы должны понимать, что этот зонтик может не быть всегда открытым. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Дипдомат Евросоюза пояснил, что страны не должны зависеть в вопросе обеспечения безопасности от каждых выборов в США, поэтому им следует развивать собственную европейскую структуру безопасности и "свою колонную" в НАТО.

Боррель: заминка с военной помощью США может стать причиной поражения Украины.

Фото и видео: YouTube / EL PAÍS