Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией. Об этом он сообщил журналистам.
В Кремле прокомментировали решение Евросоюза об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов, которое вступает в силу 23 мая. Песков отметил, что Москва продолжает процесс оценки последствий этого шага ЕС и ответа на него.
Мы видим, что они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее Песков заявил, что представители киевского режима скатываются в истерику.
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