Константин Косачев объяснил, какая ситуация сложилась в отношениях с недружественными странами.

Установление безвизового режима между с США и Европейским союзом для России в обозримой перспективе исключено. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев. Парламентарий из верхней палаты пояснил, что аналогичная ситуация касается всех других оппонентов и недоброжелателей. Законодатель заметил, что безвиза не будет во многом из-за западного информационного пузыря. Речь идет о том, что на текущий момент в недружественных странах о России говорят "либо плохо, либо ничего". Россияне, которые могли бы рассказать местным жителям правду, туда практически не ездят.

Если в эти страны начнет приезжать большое количество россиян, то большее количество американцев или граждан европейских стран получат возможность узнавать информацию из первых уст Константин Косачев, сенатор

Политический деятель добавил, что массовый приезд россиян, любящих свою страну и готовых объяснять ее озабоченности, национальные интересы и цели, будет работать против интересов Запада, который "активно организовывал кампанию по дискредитации России в прошлые годы".

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