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В США сделали заявление после нового решения Европы в отношении России
Сегодня, 16:15
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В США сделали заявление после нового решения Европы в отношении России

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Дэвид Пайн объяснил, что для переговоров с Москвой надо отправить Роберта Фицо или Виктора Орбана.

Штабной офицер американских Вооруженных сил в отставке Дэвид Пайн назвал европейских политиков, которые могли бы успешно представлять региональное сообщество на мирных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. В социальных сетях иностранец прокомментировал кандидатуры, которые коллективный Брюссель сейчас рассматривает на указанную должность. Ранее британское издание Telegraph со ссылкой на дипломатические источники написало, что ЕС изучает пять кандидатов.  В числе возможных делегатов фигурируют премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Чехии Петр Павел, а также глава национального правительства Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Очевидно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо был бы лучшим кандидатом на пост представителя ЕС на мирных переговорах по Украине с Путиным, Трампом и Зеленским. Либо бывший премьер Венгрии Виктор Орбан.

Дэвид Пайн, экс-офицер армии США

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /  David Pyne

Теги: виктор орбан, дэвид пайн, евросоюз, переговоры, роберт фицо
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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