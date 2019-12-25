Дэвид Пайн объяснил, что для переговоров с Москвой надо отправить Роберта Фицо или Виктора Орбана.

Штабной офицер американских Вооруженных сил в отставке Дэвид Пайн назвал европейских политиков, которые могли бы успешно представлять региональное сообщество на мирных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. В социальных сетях иностранец прокомментировал кандидатуры, которые коллективный Брюссель сейчас рассматривает на указанную должность. Ранее британское издание Telegraph со ссылкой на дипломатические источники написало, что ЕС изучает пять кандидатов. В числе возможных делегатов фигурируют премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Чехии Петр Павел, а также глава национального правительства Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Очевидно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо был бы лучшим кандидатом на пост представителя ЕС на мирных переговорах по Украине с Путиным, Трампом и Зеленским. Либо бывший премьер Венгрии Виктор Орбан. Дэвид Пайн, экс-офицер армии США

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / David Pyne