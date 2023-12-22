Песков: представители киевского режима скатываются в истерику

По его словам, это связано с неблагоприятным положением сил Украины на фронтах.

Представители киевского режима президент Украины Владимир Зеленский скатываются в истерику.. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в последнее время киевский режим делают много заявлений на грани истерики. Песков отметил, что это связано с крайне неблагоприятным положением сил Украины на фронтах. Также в Кремле отметили, что украинские военные находятся в тяжелой ситуации.

Ранее Пентагон заявил о неизменной позиции по применению Киевом американского оружия.

Видео: Минобороны России