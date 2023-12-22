Сабрина Сингх оценила обстановку для ВСУ в Харьковской области.

В Пентагоне не меняли свою позицию касательно того, что киевский режим не должен применять вооружения американского производства для совершения ударов по целям на российской территории. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Пресса задала чиновнице вопрос о том, пересмотрели ли Вашингтон мнение в связи с российским наступлением, проводимом в зоне специальной военной операции на территории Харьковской области.

Мы не меняли свою позицию. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сабрина Сингх подчеркнула, что Киев, по мнению властей США , должен использовать передаваемое США и международными союзниками оружие "для возвращения суверенной территории". В пентагоне заверили СМИ, что в ходе любых контактов между министерствами обороны США и Украины Вашингтон неизменно подчеркивает, что передаваемое западное вооружение должно использоваться именно на поле сражений, происходящих на украинской земле.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News