Политолог Маркелов заявил, что Франция потеряет армию и деньги при вводе войск на Украину

Эксперт считает, что угрозы Макрона о возможной отправке войск на Украину имеют исключительно пропагандистские цели.

Политолог Сергей Маркелов заявил, что Франция потеряет армию и деньги при вводе войск на Украину. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт считает, что угрозы президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину имеют исключительно пропагандистские цели. По его словам, такими заявлениями французский лидер хочет выйти на ведущую роль в Евросоюзе. Маркелов уверен, что Макрону не дадут пойти на такой шаг. Он также добавил, что в противном случае Россия полностью ограничит участие французского бизнеса в своей экономике.

Ранее историк Лиманов заявил, что США не откажутся от поддержки Израиля.

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