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"Выступаем за это". Победители выборов во Франции придумали план по Украине

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Луи Алио объяснил, как быстро закончить кризис на Украине.

На территории Украины должны быть проведены мирные переговоры с Россией. Соответствующее мнение огласил французский политик от победившей на выборах в Европейский парламент партии "Национальное объединение" Луи Алио. Иностранный специалист выступил в эфире местного радио Europe 1. Эксперт заметил, что многие текущие региональные конфликты в мире, включая боевые действия на Украине и Ближнем Востоке могли бы довольно быстро завершиться в том случае, если бы их решали именно дипломатическим способом, а не сражениями.

Мы выступаем за мир, дипломатию и мирные переговоры, особенно на Украине. Украина, безусловно, имеет право защищать себя, но, мне кажется, мы подлили слишком много масла в огонь.

Луи Алио, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Europe 1

Теги: европарламент, луи алио, переговоры, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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