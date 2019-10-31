"Выступаем за это". Победители выборов во Франции придумали план по Украине

Луи Алио объяснил, как быстро закончить кризис на Украине.

На территории Украины должны быть проведены мирные переговоры с Россией. Соответствующее мнение огласил французский политик от победившей на выборах в Европейский парламент партии "Национальное объединение" Луи Алио. Иностранный специалист выступил в эфире местного радио Europe 1. Эксперт заметил, что многие текущие региональные конфликты в мире, включая боевые действия на Украине и Ближнем Востоке могли бы довольно быстро завершиться в том случае, если бы их решали именно дипломатическим способом, а не сражениями.

Мы выступаем за мир, дипломатию и мирные переговоры, особенно на Украине. Украина, безусловно, имеет право защищать себя, но, мне кажется, мы подлили слишком много масла в огонь. Луи Алио, эксперт

В Кремле считают преждевременным рассуждать о возможности отставки Макрона.

Фото и видео: YouTube / Europe 1