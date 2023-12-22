Историк Лиманов заявил, что США не откажутся от поддержки Израиля

По словам эксперта, Вашингтон не признает вину Израиля в очередных ударах по сектору Газа.

Военный историй Антон Лиманов заявил, что США не откажутся от поддержки Израиля. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, Вашингтон не признает вину Израиля в очередных ударах по сектору Газа. Он подчеркнул, что подобную политику США ведут давно, и даже после президентских выборов она не изменится. Лиманов считает, что для кардинальных перемен нужен какой-то экстраординарный шаг со стороны Израиля, чтобы у Соединенных Штатов появились сомнения.

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