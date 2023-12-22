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Поклонская рассказала о проблеме с детским буллингом в России
Сегодня, 13:20
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Поклонская рассказала о проблеме с детским буллингом в России

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Она подчеркнула, что проблему можно решить путем проработки новых законов.

Советник генпрокурора Наталья Поклонская рассказала о проблеме с детским буллингом в России. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам Поклонской, проблема буллинга набрала обороты в течение последних пяти лет. Она подчеркнула, что проблему можно решить путем проработки новых законов. Советник генпрокурора подчеркнула, что законы следует направить на благо детей. Также Поклонская добавила, что ответственность в этом вопросе лежит не только на преподавателях и воспитателях, но и на родителях.

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Фото: Piter.tv

Теги: буллинг, наталья поклонская, советник генпрокурора
Категории: Лента новостей, Новости России,

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