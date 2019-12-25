За буллинг предложили ввести штрафы до 500 тыс. рублей

Правки в КоАП сформируют в стране, по мнению депутатов, правовой инструмент для оперативного пресечения насилия на ранних стадиях.

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о введении на российской территории административных штрафов в размере до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг. Текст соответствующего документа по СМи распространила пресс-служба политиков. Парламентарии из нижней палаты намерены установить новую статью в КоАП, в которой будет объясняться наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и средствах массовой информации (СМИ). Под травлей законодатели предлагают понимать повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме.

За данное правонарушение могут быть назначены штрафы в размере от 10 до 50 тысяч для физических лиц, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц, а также от 100 до 500 тысяч граждан для юридических лиц. В беседе с информационным агентством "ТАСС" лидер движения отметил, что сейчас несовершеннолетние часто подвергаются постоянному психологическому давлению как в образовательных учреждениях, так и в интернете.

Обидчики, словно звери, сбиваясь в стаи и чувствуя свою полную безнаказанность, издеваются над сверстниками, критикуют внешность, хобби, точку зрения. Нередко причиной злых насмешек становится контент, который в сети публикуют родители потерпевших. Ледонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Фото: Piter.tv