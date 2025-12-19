Мэр Уфы дал комментарий о нападении на школу

Ратмир Мавлиев предложил создать Комиссию по работе с родительским сообществом для того, чтобы решать проблемы учеников, связанные с буллингом.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в собственном Telegram-канале фотографии из гимназии под номером 16, на которую сегодня напал ученик девятого класса. Речь идет об инциденте, когда мальчик пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Несовершеннолетний стрелок сделал несколько выстрелов в учителя и трех своих одноклассников, после чего взорвал в помещении петарду. В настоящее время юноша задержан. По информации первого вице-премьера правительства Башкирии Урала Кильсенбаева, в результате нападения на образовательное учреждение региона пострадавших нет. Глава города добавил, что ему стало известно о том, что другие девятиклассники обижали нападавшего, поэтому он решился на такой криминальный поступок из-за обиды на сверстников.

Девятиклассники обижали парня. Зашёл вот с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал. Ратмир Мавлиев, глава Уфы

Чиновник заметил, что все оперативные, профильные службы среагировали оперативно на ситуацию. Во время рабочего визита мэра Уфы в гимназию родители учеников попросили его обратить внимание на обстановку, связанную с буллингом. По информации от телеканала UTV, мама одного из учеников рассказала градоначальнику о том, что в пятом классе происходит травля детей. Она попросила местные власти решить проблему. В ответ на это мэр предложил сформировать специальное управление, которое будет подробно узнавать от взрослых о существующих проблемах в учебных заведениях.

Предлагаю родительское какое-то сообщество объединить, чтобы с каждой школы по представителю. И регулярно собираться на этот предмет. Создать в городе комиссию по работе с родительским сообществом, чтобы вы нам говорили о том, что где-то на местах школы не отрабатывают, то есть это такая задача — общая. Я сам отец, у меня тоже дети, и я прекрасно понимаю, о чем речь. Ратмир Мавлиев, глава Уфы

Представители Telegram-канала BAZA уточнили, что родители подростка, напавшего на школу в Уфе, знали о его конфликтах в школе. Однако о семье мальчика близкие люди отзываются как о благополучной. Его родители занимают высокие посты в республиканском управлении налоговой службы. Отец сообщил СМИ, что сын жаловался на то, что в школе над ним смеялись. Кроме этого девятиклассник переживал, что у него не получается завести друзей. Сейчас в отношении задержанного ведутся несколько уголовных дел. В том числе возбуждено расследование о халатности.

Девятиклассник открыл стрельбу в гимназии Уфы.

Фото: Telegram / Ратмир Мавлиев

Видео: Telegram / Телеканал UTV