Аналитик Беляев рассказал о новой прогрессивной шкале НДФЛ

По словам эксперта, с помощью этого нововведения государство может помогать более бедным слоям населения.

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал о новой прогрессивной шкале НДФЛ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал слова главы Минфина Антона Силуанова о работе над изменениями в НДФЛ, которые затронут людей с высоким доходом. По его словам, в данном случае идет речь о шедулярной системе налогообложения, которая действует в России в усеченном виде.

Беляев отметил, что если годовой доход составляет до 5 млн рублей, то НДФЛ будет равен 13%, но если доход будет выше, то показатель составит 15%. Эксперт добавил, что более богатые люди должны от своих высоких доходов платить большой налог, чтобы государство с помощью этих средств могло помогать более бедным слоям населения.

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Фото: Piter.tv