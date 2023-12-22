  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аналитик Беляев рассказал о новой прогрессивной шкале НДФЛ
Сегодня, 9:44
39
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Аналитик Беляев рассказал о новой прогрессивной шкале НДФЛ

0 0

По словам эксперта, с помощью этого нововведения государство может помогать более бедным слоям населения.

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал о новой прогрессивной шкале НДФЛ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал слова главы Минфина Антона Силуанова о работе над изменениями в НДФЛ, которые затронут людей с высоким доходом. По его словам, в данном случае идет речь о шедулярной системе налогообложения, которая действует в России в усеченном виде.

Беляев отметил, что если годовой доход составляет до 5 млн рублей, то НДФЛ будет равен 13%, но если доход будет выше, то показатель составит 15%. Эксперт добавил, что более богатые люди должны от своих высоких доходов платить большой налог, чтобы государство с помощью этих средств могло помогать более бедным слоям населения.

Ранее Винер объяснила, почему российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду в Париж.

Фото: Piter.tv

Теги: изменения, михаил беляев, мнение эксперта, ндфл
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии