Она отметила, что спортсмены привыкли выступать под своим флагом и гимном на любых соревнованиях.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер объяснила, почему российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду в Париж. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам Винер, медали российских спортсменов, которые примут участие в Играх под нейтральным флагом, не попадут в командных зачет. Она сравнивал таких спортсменов с мертвыми душами. Президент федерации отметила, что спортсмены привыкли выступать под своим флагом и гимном на любых соревнованиях.

Напомним, летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены могут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

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