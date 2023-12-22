Политолог Журавлев заявил, что давление Запада на Россию и Китай не сработало

По его словам, Пекин уговаривают прекратить союз с Москвой.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что давление Запада на Россию и Китай не сработало. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал подписание президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По его словам, этим заявлением страны закрепили свое союзничество вопреки всем угрозам. Журавлев отметил, что Пекин уговаривают прекратить союз с Москвой, и реакция Запада будет негативной.

Ранее депутат Колунов предложил возродить умирающие деревни России.

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