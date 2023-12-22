Депутат Колунов предложил возродить умирающие деревни России

По словам депутата, большинство людей стремится переехать в центральную часть России.

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил возродить умирающие деревни России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, большинство людей стремится переехать в центральную часть России и оставляет деревни в регионах пустыми. Колунов предложил механизм, при котором региональные власти будут рассылать уведомления владельцам покинутых деревенских домов. Речь идет о национализации имуществаа после одобрения предыдущих владельцев, чтобы потом восстановить их и сдавать в аренду.

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Фото: Piter.tv