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Депутат Колунов предложил возродить умирающие деревни России
Сегодня, 10:29
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Депутат Колунов предложил возродить умирающие деревни России

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По словам депутата, большинство людей стремится переехать в центральную часть России.

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил возродить умирающие деревни России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, большинство людей стремится переехать в центральную часть России и оставляет деревни в регионах пустыми. Колунов предложил механизм, при котором региональные власти будут рассылать уведомления владельцам покинутых деревенских домов. Речь идет о национализации имуществаа после одобрения предыдущих владельцев, чтобы потом восстановить их и сдавать в аренду.

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Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, деревни, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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