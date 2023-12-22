Адвокат Радько рассказал о сложностях уследить за авто со скрытыми номерами

По его словам, теоретически водителей, скрывающих номера, можно отследить по дорожным камерам.

Автоюрист общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько рассказал о сложностях уследить за авто со скрытыми номерами. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

Эксперт отметил, что теоретически водителей, скрывающих номера своих автомобилей, можно отследить по дорожным камерам. По его словам, в местах, где недостаточно камер, могут работать патрульные службы полиции, однако из-за сокращения их количества данная мера вряд ли что-то изменит. Радько добавил, что даже с помощью камер на поиск машины потребуется проводить расследование со всеми уточнениями.

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Фото: Piter.tv