Мужчине не понравилось, когда подросток убрал с дороги осколки от битых бутылок.

В Шатуре пьяный мужчина с ножом преследовал подростка. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел недалеко от продуктового магазина. Злоумышленник распивал алкоголь на улице. Проходивший мимо подросток убрал с дороги осколки от битых бутылок. Это не понравилось мужчине, и тот напал на юношу. Между ними завязалась драка. Затем злоумышленник пошел в сторону подростка с ножом, когда тот пытался спрятаться в магазине. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину.

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Фото: Piter.tv