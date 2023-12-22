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В Шатуре пьяный мужчина с ножом преследовал подростка
Сегодня, 15:15
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В Шатуре пьяный мужчина с ножом преследовал подростка

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Мужчине не понравилось, когда подросток убрал с дороги осколки от битых бутылок.

В Шатуре пьяный мужчина с ножом преследовал подростка. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел недалеко от продуктового магазина. Злоумышленник распивал алкоголь на улице. Проходивший мимо подросток убрал с дороги осколки от битых бутылок. Это не понравилось мужчине, и тот напал на юношу. Между ними завязалась драка. Затем злоумышленник пошел в сторону подростка с ножом, когда тот пытался спрятаться в магазине. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье увеличили финансирование зарплат в сфере ремонта автобусов.

Фото: Piter.tv

Теги: нож, подросток, преследование, пьяный мужчина, шатура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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