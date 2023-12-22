Губернатор подчеркнул, что по каждому виду маршрутов будет своя схема модернизации.

В Подмосковье увеличили финансирование зарплат в сфере ремонта автобусов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

По словам Воробьева, власти Подмосковья дополнительно приобретают новый транспорт, в том числе и по государственной программе лизинга. Он подчеркнул, что по каждому виду маршрутов будет своя схема модернизации. Также губернатор отметил, что в выходные власти региона анализировали и смотрели, насколько важны своевременный ремонт и оптимизация маршрутов.

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Фото: Piter.tv