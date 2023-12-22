Синоптик Шувалов рассказал о грядущем потеплении в Москве

По его словам, к середине недели температура прогреется до +17 градусов.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о грядущем потеплении в Москве. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в столичный регион придет северо-восточный антициклон, а северный ветер сменится западным и северо-западным. Он подчеркнул, что прекратятся ночные заморозки, а к середине недели температура прогреется до +17 градусов. Шувалов добавил, что в пятницу в Москве ожидается холодный фронт с дождями, однако столбик термометра покажет около +15 градусов.

Ранее капитан катера Карасев рассказал о спасении людей из упавшего в Мойку автобуса.

Фото: Piter.tv