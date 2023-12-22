В МИД Германии поддержали главу Украины в отказе от выборов в стране.

Немецкий министр по иностранным делам Анналена Бербок считает Владимира Зеленского легитимным главой государства, несмотря на то, что срок действия его должностных полномочий на Украине закончился еще 20 мая. Соответствующее заявление европейская чиновница сделала в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве. Иностранка заметила, что не только на Украине, но ви в других странах во время военного положения Конституция запрещает проводить выборы.

Владимир Зеленский является законным, легитимным президентом Украины. И те задачи, которые стоят перед нами, мы будем решать вместе, мы будем сопровождать процессы реформ, которые проходят на Украине. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Напомним, что выборы президента Украины в 2024 году местные власти отменили, сославшись на военное положение в стране и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы внутри государства сейчас "несвоевременны".

В Германии заявили, что Европа не собирается сокращать поддержку Украины.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается экстремистской и террористической) / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine