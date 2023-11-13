В Германии заявили, что Европа не собирается сокращать поддержку Украины

Анналена Бербок оценила наращивание помощи для ВСУ.

Глава немецкого министерства по иностранным делам Анналена Бербок заявила журналистам в Брюсселе о том, что Европа не будет сокращать свою поддержку армии киевского режима и украинских властей. Соответствующее заявление чиновница сделала во время своего прибытия на рабочую встречу с руководителями внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС. Она пояснила, что поддержка ВСУ наоборот, будет расширена. Однако каких-либо конкретных примеров глава МИД ФРГ не привела общественности.

Мы не только продолжим оказывать нашу поддержку Украине, но и продолжим ее расширять и повышать. Анналена Бербок, глава МИД Германии

Напомним, что авторы из издания Bild написали о том, что федеральное правительство Германии намерено увеличить в следующем году военную помощь Украине с 4 до 8 миллиардов евро. В начале текущего месяца чиновники из Берлина сообщили о поставках Украине ранее еще 25 танков Leopard 1A5 немецкого производства, обещанных до этого. В новую партию переданного для всу оружия вошли разведывательные беспилотники и радары.

Bild: глава МИД Хорватии на саммите ЕС неудачно попытался поцеловать Бербок.

Фото и видео: European Commission