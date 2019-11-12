Bild: глава МИД Хорватии на саммите ЕС неудачно попытался поцеловать Бербок

Гордан Грлич-Радман извинился за свой поступок.

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в четверг на саммите министров стран Евросоюза, организованного в Берлине, неудачно попытался поцеловать коллегу из Германии Анналену Бербок. За этот поступок дипломату пришлось публично извиняться. Многие пользователи в социальных сетях сочли его действия сексуальным домогательством. Известно, что на мероприятии, на котором присутствовали главы МИД ЕС, обсуждались вопросы развития и возможного расширения блока.

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Издание Bild опубликовало групповую фотографию министров, на котором по центру стоит Бербок, а слева от нее — Грлич-Радман.Хорват держит коллегу за руку и пытается ее поцеловать. При этом у аудитории создается впечатление, что он тянется к губам Бербок, в то время как женщина пытается отвернуться. По информации немецкой газеты, глава МИД Хорватии опоздал на фотосессию и появился в тот момент, когда остальные министры уже поприветствовали друг друга. Со ссылкой на окружение Бербок ситуацию со стороны коллеги охарактеризовали как неуклюжую попытку "по-человечески поприветствовать друг друга".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости