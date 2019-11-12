Новый вице-спикер парламента Словакии Блаха выбросил из кабинета флаг ЕС

Любош Блаха объяснил свой поступок "осенней уборкой".

Новый вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заменил в собственном кабинете флаг Евросоюза национальным. При этом политик также убрал из помещения портрет президента страны Зузаны Чапутовой и заменил его на изображение Че Гевары. Соответствующую видеозапись иностранец опубликовал в своем Telegram-канале. Ролик он подписал как "осенняя уборка".

Первый день в новом кабинете вице-спикера парламента - пришлось внести небольшие коррективы. Любош Блаха, парламентарий Словакии

Позже политик прокомментировал журналистам свои действия тем, что Словакия для него всегда находится на первом месте, а обязанности для депутатов держать флаг ЕС в рабочих кабинетах нет. Относительно портрета главы государства Любош Блаха отметил, что речь не идет о государственном символе, в то время как Че Гевара остается для "признанным символом борьбы за свободу". Напомним, что парламентарий является соратником и однопартийцем нового премьер-министра Роберта Фицо. Последний ранее выступил против введения антироссийских санкций и объявил об отказе от военных поставок для армии киевского режима.

Президент Словакии назначила Фицо премьером.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Live