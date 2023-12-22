Испания официально признает Палестину

Педро Санчес объявил о решении правительства на заседании парламента.

Испанское правительство официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. Соответствующее заявление сделал премьер-министр королевства Педро Санчес во время очередного выступления в местном конгрессе депутатов (нижней палате парламента).

В следующий вторник, 28 мая, Испания утвердит в Совете министров признание палестинского государства. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Ранее Ирландский премьер-министр Саймон Харрис заявил во время пресс-конференции, что страна признает Палестину в качестве государства. Европейский политик отметил, что аналогичное решение принято также в Испании и Норвегии. Эти государства предпримут все необходимые на национальном уровне шаги для приведения в действие такого постановления. Премьер Ирландии выразил уверенность в том, что в ближайшие недели другие страны мира последуют их примеру.

Премьер Испании потребовал от Израиля прояснить атаку на членов НКО в Газе.

Фото и видео: YouTube / Congreso de los Diputados - Canal Parlamento